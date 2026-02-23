Einfamilienhaus in Kleinmachnow nach Brand unbewohnbar: Zwei Verletzte

Kleinmachnow - Beim Brand eines Einfamilienhauses in Kleinmachnow (Landkreis Potsdam-Mittelmark) sind am Sonntagabend zwei Bewohner leicht verletzt worden.

Die Feuerwehr rückte am Sonntag zu einem Großeinsatz an. © Julian Stähle

Sie konnten sich noch rechtzeitig ins Freie retten, wie die Polizei am Montag mitteilte, kamen aber mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus.

Den Angaben zufolge ging der Alarm gegen 21.46 Uhr ein, wonach das Erdgeschoss des zweistöckigen Gebäudes in Flammen stand.

Die Feuerwehr konnte den Brand erfolgreich bekämpfen. Allerdings machten Feuer, Rauch und Löschwasser das Haus bis auf Weiteres unbewohnbar.

Zur Höhe des Sachschadens konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Nach TAG24-Informationen vermuten Ermittler, dass ein Tauschsieder den Brand verursacht haben könnte.