Stundenlanger Großeinsatz: Lodernde Flammen zerstören Stall komplett

Lutherstadt Wittenberg - Die neue Woche begann in einem landwirtschaftlichen Betrieb im Landkreis Wittenberg mit einer Katastrophe: Am frühen Montagmorgen brach ein Feuer in einem Stall aus, der Schaden ist immens.

Flammen wüteten in dem Stall, der mit Stroh ausgelegt war. Die Feuerwehr löschte das Feuer. © Bildmontage: Facebook/SEG Behandlung und Transport LK Wittenberg

Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr wurden gegen 5 Uhr über den Brand in dem Betrieb in Seegrehna, einem Ortsteil der Stadt Wittenberg, informiert.

Als sie am Ort des Geschehens eintrafen, habe das Gebäude bereits in voller Ausdehnung gebrannt, so eine Polizeisprecherin. Über die komplette Fläche des Stalls sei Stroh ausgebreitet gewesen.

Die Feuerwehrleute gingen sofort zum Löschangriff über, konnten so verhindern, dass sich die Flammen auf weitere Gebäude oder Fahrzeuge ausbreiteten.

Insgesamt seien 35 Kameraden verschiedener Wehren aus der Umgebung im Einsatz gewesen.