Wohnung im Harz brennt lichterloh: Drei Verletzte, darunter ein Kind
Halberstadt - Teurer Patzer im Landkreis Harz: Am späten Sonntagabend breitete sich ein Brand in einer Wohnung aus. Drei Menschen mussten ins Krankenhaus.
Gegen 22 Uhr entzündete der 73 Jahre alte Mieter einer Wohnung in der Rudolf-Virchow-Straße in Halberstadt (Sachsen-Anhalt) eine Kerze in seinem Büro.
Die kleine Flamme setzte umliegende Materialien in Brand, der sich im Raum ausbreitete und diesen dadurch stark beschädigte.
Der Mieter konnte das Feuer mit einem Handfeuerlöscher selbstständig bekämpfen.
Wie das Polizeirevier Harz mitteilte, erlitten sowohl der 73-Jährige als auch eine 43-jährige Frau und ein sechsjähriges Kind Rauchgasvergiftungen und wurden leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.
Der Brandort wurde durch die Polizei beschlagnahmt.
Der Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Gegen den 73-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung und der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet.
Titelfoto: Sabina Crisan/dpa