Wohnung im Harz brennt lichterloh: Drei Verletzte, darunter ein Kind

Halberstadt - Teurer Patzer im Landkreis Harz : Am späten Sonntagabend breitete sich ein Brand in einer Wohnung aus. Drei Menschen mussten ins Krankenhaus.

Im Harz brach am Sonntagabend ein Wohnungsbrand aus. (Symbolbild) © Sabina Crisan/dpa

Gegen 22 Uhr entzündete der 73 Jahre alte Mieter einer Wohnung in der Rudolf-Virchow-Straße in Halberstadt (Sachsen-Anhalt) eine Kerze in seinem Büro.

Die kleine Flamme setzte umliegende Materialien in Brand, der sich im Raum ausbreitete und diesen dadurch stark beschädigte.

Der Mieter konnte das Feuer mit einem Handfeuerlöscher selbstständig bekämpfen.

Wie das Polizeirevier Harz mitteilte, erlitten sowohl der 73-Jährige als auch eine 43-jährige Frau und ein sechsjähriges Kind Rauchgasvergiftungen und wurden leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Der Brandort wurde durch die Polizei beschlagnahmt.