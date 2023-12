12.12.2023 14:44 Einfamilienhaus nach Feuer unbewohnbar: War es Brandstiftung?

In Quedlinburg kam es am Dienstag zu einem Brand in einem Einfamilienhaus. Derzeit ermittelt die Polizei wegen einer möglichen Brandstiftung.

Von Sophie Marie Kemnitz

Quedlinburg - Am heutigen Dienstagvormittag kam es in Quedlinburg (Landkreis Harz) zu einem Brand in einem Einfamilienhaus. Die Polizei schließt Brandstiftung als Ursache nicht aus. Die genaue Brandursache ist derzeit noch unklar. (Symbolbild) © 123rf/huettenhoelscher Etwa gegen 10.30 Uhr kam es nach Angaben der Polizei aus bislang ungeklärter Ursache zum Hausbrand in der Strobenstraße. Hierbei wurde zudem ein benachbartes Wohnhaus in Mitleidenschaft gezogen. Das hauptsächlich betroffene Einfamilienhaus ist nach den Löscharbeiten nicht mehr bewohnbar. Verletzt wurde glücklicherweise keiner der Bewohner. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Die zuständigen Beamten haben ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung eingeleitet, den Brandort beschlagnahmt und die Untersuchungen zur Brandursache aufgenommen.

Titelfoto: 123rf/huettenhoelscher