Eingebrochen und Kia in Brand gesetzt, Polizei ermittelt wegen vorsätzlicher Brandstiftung

In Bad Schlema kam es am Sonntagmorgen zu einem Großeinsatz der Feuerwehr. Dort brannte ein Auto in einer Werkstatt.

Von Sarah Fuchs

Aue-Bad Schlema - Feueralarm im Erzgebirge! Die Feuerwehr verschaffte sich gewaltsam Zugang zu dem Gebäude. © Niko Mutschmann Die Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Bad Schlema, Wildbach und Schneebach wurden wegen einer starken Rauchentwicklung am Sonntagmorgen gegen 8 Uhr nach Bad Schlema in die Straße An der Mulde gerufen. Wie der Einsatzleiter der Feuerwehr Bad Schlema, Michael Kommichau, mitteilte, musste sich die Feuerwehr vor Ort gewaltsam Zugang ins Gebäude verschaffen. Im Inneren entdeckten sie dann in der Werkstatt ein brennendes Auto. Feuerwehreinsätze 14 Autos in Flammen: Großeinsatz bei Autohändler in Lörrach! Wie die Polizei am heutigen Montag mitteilte, verschafften sich bislang unbekannte Täter über eine Nebentür Eintritt in die privat genutzte Werkstatt. Dort durchwühlten sie die Räumlichkeiten und stahlen unter anderem einen mobilen Werkzeugschrank mit Werkzeug sowie ein Auslesegerät. Anschließend setzten sie einen in der Werkstatt abgestellten Kia in Brand. Brandursachenermittler am Sonntagnachmittag vor Ort Die alarmierte Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude verhindern und den Brand löschen. Informationen zum entstandenen Sachschaden sind aktuell noch nicht bekannt. Im Verlauf des Sonntagnachmittags untersuchte ein Brandursachenermittler der Chemnitzer Kriminalpolizei den Brandort. Im Ergebnis dessen wird nun wegen vorsätzlicher Brandstiftung ermittelt. Insgesamt kamen drei Angriffstrupps zur Brandbekämpfung zum Einsatz. Anschließend wurde das Gebäude belüftet und mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. Mit einer Drehleiter wurde währenddessen den Dachbereich kontrolliert. Erstmeldung: 19. Januar, 10.59 Uhr; letzte Aktualisierung: 20. Januar, 13.54 Uhr

Titelfoto: Niko Mutschmann