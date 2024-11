Einjähriger Junge sperrt seine Mutter ins Bad – und schläft ein

Neumarkt in der Oberpfalz - In der Oberpfalz hat ein einjähriger Bub seine Mutter im Badezimmer eingesperrt. Sie musste daraufhin von der Feuerwehr befreit werden.

Endlich Ruhe: Ein Einjähriger hat in der Oberpfalz seine Mutter ins Bad eingesperrt und sich dann zum Schlafen hingelegt. (Symbolbild) © 123RF/nd3000

Am Samstagnachmittag habe der Junge von außen den Schlüssel der Badezimmertür umgedreht, teilte die Polizei mit. So weit, so unangenehm.

Doch es sollte noch schlimmer kommen.

Im Anschluss habe er sich für ein Schläfchen auf die Couch gelegt. Ihn dazu zu animieren, das Schloss wieder zu öffnen, war damit keine Option mehr.

Seine 37 Jahre alte Mutter rief demnach um Hilfe, ein Nachbar alarmierte letztendlich die Feuerwehr.