Einsatz am Güterbahnhof: Kerosin-Leck legt Bahnstrecke Landshut - Passau lahm

Passau - Kerosin-Alarm am Passauer Güterbahnhof in der Nacht zum Donnerstag: Einsatzkräfte dichteten die Waggons ab - inzwischen ist der Zugverkehr wieder freigegeben. Doch was löste den Vorfall aus?

Einsatzkräfte dichteten die Waggons in Passau ab. © Riedl/zema-medien.de

Weil aus zwei Waggons am Güterbahnhof in Passau Kerosin ausgelaufen ist, wurde der Zugverkehr auf der Strecke Landshut - Passau vorübergehend eingestellt.

Die Waggons hatten jeweils rund 60.000 Liter des Kraftstoffs geladen, sagte ein Sprecher der Bundespolizei.

Es seien nach Schätzungen der Feuerwehr allerdings lediglich 3,5 Liter ausgelaufen. Zuerst hatte die "Passauer Neue Presse" berichtet.