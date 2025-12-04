Einsturzgefahr! Gasflasche explodiert, Wohnhaus nicht mehr bewohnbar

Pinneberg - Großeinsatz vor den Toren Hamburgs ! In der Innenstadt von Pinneberg ist am Mittwochnachmittag eine Gasflasche in einem im Bau befindlichen Einfamilienhaus explodiert. Es besteht Einsturzgefahr.

In Pinneberg ist ein Einfamilienhaus nach einer Explosion einsturzgefährdet. © Florian Sprenger

Wie die Polizei erklärte, war die Explosion gegen 14.30 Uhr im Thesdorfer Weg, eine der Hauptverkehrsadern des Ortes, gemeldet worden.

In dem Haus fanden Renovierungsarbeiten statt. Dabei entzündete sich die Gasflasche und explodierte im weiteren Verlauf. Durch die Wucht der Druckwelle wurde eine Außenwand massiv beschädigt.

Das im Bau befindliche Einfamilienhaus ist aufgrund der massiven Beschädigung bis auf Weiteres nicht mehr bewohnbar, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Der Sachschaden wird vorläufig auf ungefähr 600.000 Euro geschätzt, so die Polizei.

Außerdem wurden zwei Nachbargebäude durch die Explosion leicht beschädigt. Die Bewohner konnten jedoch am späten Abend in ihre Wohnungen zurückkehren.

Laut der Polizei wurden zwei Autos durch Trümmerteile leicht beschädigt, die an dem Gebäude parkten.