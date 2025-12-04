Riesige Rauchwolke über Recyclingbetrieb: Hunderte Feuerwehrleute im Einsatz

Gattendorf - Am Mittwoch brach in einer Papierlagerhalle im Landkreis Hof ein gewaltiges Feuer aus. Meterhohe Flammen schlugen in den Himmel, dichte Rauchschwaden zogen über das Gelände. Die Feuerwehr brauchte Stunden, um den Brand unter Kontrolle bringen zu können.

Der Recyclingbetrieb brannte lichterloh © NEWS5 / Stephan Fricke

Laut Polizei war am Donnerstagmorgen nur noch eine Brandwache vor Ort, um sicherzustellen, dass das Feuer nicht erneut aufflammt.

Zwischenzeitlich waren mehrere Hundert Feuerwehrleute und andere Helfer im Einsatz, eine Person wurde leicht verletzt.



Der Brand war am Mittwoch gegen 11.45 Uhr gemeldet worden. Als die Feuerwehr eintraf, standen bereits schwarze Rauchwolken über dem Gebäude.

Auf Bildern sind hohe Flammen auf dem Gelände zu sehen. Früheren Angaben zufolge wurde im betroffenen Gebäude Papier gelagert.