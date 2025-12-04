Riesige Rauchwolke über Recyclingbetrieb: Hunderte Feuerwehrleute im Einsatz
Von Christof Rührmair
Gattendorf - Am Mittwoch brach in einer Papierlagerhalle im Landkreis Hof ein gewaltiges Feuer aus. Meterhohe Flammen schlugen in den Himmel, dichte Rauchschwaden zogen über das Gelände. Die Feuerwehr brauchte Stunden, um den Brand unter Kontrolle bringen zu können.
Laut Polizei war am Donnerstagmorgen nur noch eine Brandwache vor Ort, um sicherzustellen, dass das Feuer nicht erneut aufflammt.
Zwischenzeitlich waren mehrere Hundert Feuerwehrleute und andere Helfer im Einsatz, eine Person wurde leicht verletzt.
Der Brand war am Mittwoch gegen 11.45 Uhr gemeldet worden. Als die Feuerwehr eintraf, standen bereits schwarze Rauchwolken über dem Gebäude.
Auf Bildern sind hohe Flammen auf dem Gelände zu sehen. Früheren Angaben zufolge wurde im betroffenen Gebäude Papier gelagert.
Aufwendige Löscharbeiten, vermutlich sehr hoher Schaden
Die Polizei rief Bewohnerinnen und Bewohner in der Umgebung aufgrund der Rauchentwicklung dazu auf, Fenster und Türen geschlossen zu halten.
Die Löscharbeiten gestalteten sich aufwendig und hatten am Abend weiter angedauert, im Verlauf der Nacht konnten sie aber - bis auf die Brandwache - abgeschlossen werden.
Angaben zu Schadenshöhe oder Brandursache waren zunächst nicht möglich. Die Polizei wird voraussichtlich erst im Tagesverlauf die Brandstelle untersuchen können. Zudem war am Morgen noch unklar, welche Teile des Betriebs genau vom Feuer betroffen waren.
Die verletzte Person - früheren Angaben zufolge hatte sie wohl Rauch eingeatmet - wurde im Krankenhaus behandelt, konnte aber schnell wieder entlassen werden.
