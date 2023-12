13.12.2023 17:28 Einsatz für die Feuerwehr: Waschbär unter Photovoltaikanlage eingeklemmt

Tierischer Einsatz für die Feuerwehr: In Celle hatte sich am Mittwochnachmittag ein Waschbär in eine vermeintlich hilflose Lage gebracht.

Von Bastian Küsel

Celle - Tierischer Einsatz für die Feuerwehr: In Celle hatte sich am Mittwochnachmittag ein Waschbär in eine vermeintlich hilflose Lage gebracht. In Celle war die Feuerwehr am Mittwoch an einem Haus im Einsatz. Ein Waschbär war unter einer Photovoltaikanlage eingeklemmt. © Freiwillige Feuerwehr Celle Wie die Einsatzkräfte mitteilten, wurde sie in den Stadtteil Bostel gerufen, da dort ein Waschbär unter der Photovoltaikanlage eines Hauses eingeklemmt war. Vor Ort gingen die Kameraden sofort mit einer Drehleiter in Stellung, zudem versuchte ein Trupp, das Tier vom Balkon des Hauses zu erreichen. Doch noch bevor die Einsatzkräfte das Tier erreichen konnten, hatte sich der Waschbär selbst befreit und über einen Baum Reißaus genommen. Die Feuerwehr konnte anschließend wieder abrücken.

Titelfoto: Freiwillige Feuerwehr Celle