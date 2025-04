Einsatz im Erzgebirge: Hexenfeuer vorab abgefackelt

Auerbach/Erzgebirge - In Auerbach im Erzgebirge ist in der Nacht zu Dienstag offenbar vorab ein Hexenfeuer entzündet worden.

In Auerbach brannte ein Hexenfeuer in der Nacht zu Dienstag ab. © André März

Gegen 3.30 Uhr kam es zu dem Feuerwehreinsatz.

Als die Einsatzkräfte in der Straße "An der Ziegelei" eintrafen, stand ein Holzhaufen lichterloh in Flammen.

In zwei Wochen ist Walpurgisnacht. Wie die Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, wurde hier offenbar vorab ein Hexenfeuer abgebrannt.