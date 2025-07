03.07.2025 14:08 Erst lauter Knall, dann Flammen: Auto brennt in der Börde komplett aus

In Zielitz ist am Donnerstag ein Auto in Flammen aufgegangen und komplett ausgebrannt. Eine Zeugin meldete ihre Beobachtungen dem Notruf.

Von Robert Lilge

Zielitz - In der Nacht auf Donnerstag ist in Zielitz (Landkreis Börde) ein Auto komplett ausgebrannt. Alles in Kürze Auto brennt in Zielitz komplett aus

Feuer brach in Ramstedter Straße aus

Zeugin hört Knall und sieht Flammen

Feuerwehr löschte den Brand mit 20 Einsatzkräften

Polizei ermittelt wegen Brandstiftung Mehr anzeigen Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Auto in Vollbrand. © Polizeirevier Börde Das Feuer brach in der Ramstedter Straße aus, teilte das Polizeirevier Börde mit. Um kurz nach 2 Uhr habe eine Zeugin die Flammen bemerkt, nachdem sie einen Knall gehört hatte, und informierte umgehend den Notruf. Bei genauerer Betrachtung konnte sie erkennen, dass es sich dabei um ein Auto handelte. Feuerwehreinsätze Wohnung im Dachgeschoss brennt lichterloh: Mann stirbt im Flammenmeer Feuerwehreinsätze Hitze lässt Stromleitung reißen: Felder und Garten mit Pool in Flammen Etwa 20 Einsatzkräfte der Feuerwehr sind angerückt und löschten den Brand. Wie es zum Feuer kommen konnte, ist bisher noch unklar. Hinweise auf einen technischen Defekt hätten allerdings nicht vorgelegen, hieß es. Der entstandene Schaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Laut Polizei wird derzeit wegen Brandstiftung ermittelt. Zudem werden Zeugen gesucht, die etwas beobachtet haben und Hinweise geben können. Die Ermittler stehen unter Telefon 03904/4780 zur Verfügung.

Titelfoto: Polizeirevier Börde