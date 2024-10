22.10.2024 09:50 Erst schwindelig, dann übergeben: Bauarbeiter bei Arbeitsunfall schwer verletzt

Bei einem Unfall auf einer Baustelle in der Seidenweberstraße in Langenfeld wurde am Montag ein Handwerker schwer verletzt.

Von Frederick Rook

Langenfeld - Bei einem Unfall auf einer Baustelle in der Seidenweberstraße in Langenfeld wurde am Montag ein Handwerker schwer verletzt. Als die Kameraden am Einsatzort eintrafen, konnten sie sofort eine deutlich erhöhte Kohlenmonoxid-Konzentration feststellen. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa Wie die örtliche Feuerwehr berichtet, wechselten die Beschäftigten aufgrund eines technischen Defekts an einer elektrischen Fräsmaschine das Arbeitsgerät. Dabei wurde ein benzinbetriebener Trennschleifer eingesetzt. Durch den Verbrennungsprozess im Motor breiteten sich während der Arbeiten im Untergeschoss des Gebäudes nicht geringe Mengen Kohlenmonoxid (CO) in den Kellerräumen des Mehrfamilienhauses aus. Die beiden Mitarbeiter bemerkten, dass ihnen schwindelig wurde. Einer von ihnen musste sich sogar mehrfach übergeben. Daraufhin wurde die Feuerwehr alarmiert. Feuerwehreinsätze Auto im Rhein gibt weiter Rätsel auf: Warum wird nach dem Wagen international gefahndet? Als die Kameraden am Einsatzort eintrafen, konnten sie mit ihren Messgeräten sofort eine deutlich erhöhte Kohlenmonoxid-Konzentration feststellen. Unter Atemschutz ging es runter in den Keller, um einen Überdrucklüfter in Stellung zu bringen. Im Anschluss wurde das Untergeschoss so lange belüftet, bis die Atmosphäre nicht mehr toxisch war. Es dauerte insgesamt fast dreieinhalb Stunden, bis die Fahrzeuge auf ihre Wachen zurückkehren konnten. Der schwer verletzte Bauarbeiter wurde durch den Rettungsdienst behandelt und dann in eine nahe gelegene Spezialklinik transportiert. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Vorfall übernommen.

