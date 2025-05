04.05.2025 11:44 793 Erstickt und verbrannt: Über 100 Kälber sterben bei Feuer auf Milchhof

In Tucheim bei Genthin brannte am Samstag ein Agrarbetrieb. Das Feuer soll in einem Stall mit Kälbern ausgebrochen sein. Hunderte Tiere starben.

Von Robert Lilge

Tucheim - In Tucheim, einem Ortsteil von Genthin im Jerichower Land, brannte am Samstagmorgen ein Milchhof. Mehrere Tiere sind dabei verendet. Etwa 100 Kälber sind bei dem Feuer verstorben. © Cevin Dettlaff/dpa Das Feuer soll in den Morgenstunden in einem Kälberstall ausgebrochen sein, berichtete das Polizeirevier Jerichower Land. Zum Zeitpunkt des Brandes sollen sich in dem Objektabschnitt 6000 Kubikmeter Stroh und 130 Kälber befunden haben. Etwa 100 davon verbrannten oder starben aufgrund einer Rauchgasvergiftung. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Insgesamt rückten 60 Feuerwehrkameraden mit 17 Fahrzeugen aus. Auch das Veterinäramt war mit Tierärzten zur Ver- und Entsorgung der Kälber vor Ort. Bei dem Vorfall wurden zwei Mitarbeiter des Agrarbetriebes durch eine Rauchgasvergiftung verletzt. Einer von ihnen musste in ein Krankenhaus nach Brandenburg gebracht werden. Der entstandene Schaden wird im unteren sechsstelligen Bereich geschätzt. Zwei Stunden nach dem Ausbruch der Flammen konnte das Feuer unter Kontrolle gebracht werden. Die Brandursache ist weiterhin unklar und wird ermittelt. Originalmeldung vom 3. Mai 2025 um 13.21 Uhr, zuletzt aktualisiert am 4. Mai um 11.44 Uhr



Titelfoto: Cevin Dettlaff/dpa