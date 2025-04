01.04.2025 17:34 Es hört nicht auf: Schon wieder brennt es in der Halberstädter Innenstadt

Schon wieder wurde in Halberstadt gezündelt. In der Nacht wurden drei Mülltonnen an drei unterschiedlichen Orten angesteckt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Von Robert Lilge

Halberstadt - Immer wieder kommt es in Halberstadt (Landkreis Harz) zu Bränden. An einen Zufall ist nur noch schwer zu glauben. Drei solcher Mülltonnen sind in der Nacht angezündet worden. © Polizeirevier Harz Es vergeht keine Woche, ohne dass das Polizeirevier Harz einen Brand in Halberstadt vermeldet. Inzwischen steht die Ursache eines brennenden Transporters von letzter Woche fest: Brandstiftung! Neben Autos sind in der Innenstadt zuletzt immer wieder größere Mülltonnen in Flammen aufgegangen. Sowie auch in der vergangenen Nacht auf den heutigen Dienstag. Dabei musste die Feuerwehr gleich dreimal ausrücken. Feuerwehreinsätze Wiese zwischen Acker und Feldweg angezündet: Polizei sucht Brandstifter Der erste Brand wurde gegen 20.30 Uhr von einer Zeugin gemeldet. In der Straße "Bei den Spritzen" brannte eine Mülltonne, die 1100 Liter umfasste. Um kurz nach 2.40 Uhr mussten die Einsatzkräfte in die Steinstraße anrücken. Gleich drei solcher Mülltonnen hatten hier Feuer gefangen. Eine weitere brennende Mülltonne wurde der Feuerwehr gegen 3 Uhr in der Klewitzstraße gemeldet. Insgesamt sei in der Nacht ein Schaden von 2500 Euro entstanden. Auch die Polizei geht bei allen Bränden von Vorsatz aus. Mit Hilfe von Zeugen soll nun dem oder den Tätern das Handwerk gelegt werden. Drei brennende Mülltonnen an drei unterschiedlichen Orten beschäftige die Feuerwehr in Halberstadt. © Polizeirevier Harz Hinweise von Zeugen nimmt das Polizeirevier Harz in Halberstadt unter Telefon 03941/674293 und online über das E-Revier entgegen.

