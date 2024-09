02.09.2024 10:27 Explosion erschüttert Bremer Stadtteil! Handwerker in kritischem Zustand

In Bremen-Gröpelingen ist am Montagmorgen eine Gasflasche in einem Kleintransporter explodiert. Ein Handwerker wurde dabei schwer verletzt.

Von Robert Stoll

Bremen - Ein lauter Knall hat am Montagmorgen die Bewohner im Bremer Stadtteil Gröpelingen aufgeschreckt. In einem Handwerker-Fahrzeug war eine Propangasflasche explodiert, ein 38-jähriger Mann wurde dabei verletzt. Ein Kleintransporter wurde bei einer Explosion zerstört. © Nonstopnews Wie die Polizei mitteilte, hatte der Handwerker den Kleintransporter über das Wochenende mit nach Hause genommen und wollte damit am Montag wieder zur Arbeit starten. Als der Arbeiter an dem Auto aber die Zündung betätigte, kam es zu einer großen Explosion. Der 38-jährige Mann wurde dabei schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus. Laut Sprecher befindet er sich in einem kritischen Zustand. Feuerwehreinsätze Kleintransporter in Brand gesetzt: 70.000 Euro Schaden Die Wucht war so stark, dass im Umkreis von gut 100 Metern ein Trümmerfeld entstand. Mehrere Fensterscheiben gingen zu Bruch, in der Nähe parkende Autos wurden beschädigt, zum Teil wurden die Airbags ausgelöst, Alarmanlagen gingen los, an einem Gebäude wurde ein Riss festgestellt. Die Straße glich einem Trümmerfeld. © Nonstopnews Weitere Personen wurden durch die Explosion nicht verletzt. Die Polizei hat die Gegend weiträumig abgesperrt und die Ermittlungen zur genauen Ursache aufgenommen.

