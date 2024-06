14.06.2024 15:23 Explosion in Cottbuser Wohnhaus: Feuerwehr findet leblose Person

In der Innenstadt von Cottbus hat es am Freitagvormittag offenbar eine Explosion in einem Wohnhaus gegeben, bei der ein Mensch getötet worden ist.

Von Thorsten Meiritz

Cottbus - In der Innenstadt von Cottbus hat es am Freitagvormittag offenbar eine Explosion in einem Wohnhaus gegeben. Die Feuerwehr hat den Brand über eine Drehleiter bekämpft. © 7aktuell.de | Luca Woitow Feuerwehrleute haben bei den Löscharbeiten eine leblose Person in einer Wohnung in der siebten Etage des elfstöckigen Hauses in der Karl-Marx-Straße entdeckt, wie die Polizei Brandenburg beim Kurznachrichtendienst X mitteilte. Die Identität sei noch unklar. Bei dem Einsatz wurden demnach auch zwei Brandbekämpfer verletzt. Zeugen sollen vor dem Brand Explosionsgeräusche aus der Wohnung vernommen haben. Ein Polizeisprecher bestätigte, dass einige Fenster in der Wohnung zerstört seien. Zur genauen Brandursache machte die Behörde noch keine Angaben. Feuerwehreinsätze Feuer in Pflegeheim forderte zwei Menschenleben: Mögliche Brandursache ermittelt Eine großräumige Evakuierung sei nicht notwendig gewesen. Die Bewohner des Gebäudes wurden zwischenzeitlich in Sicherheit gebracht. Die Löscharbeiten sind inzwischen beendet. In der Cottbuser Innenstadt ist aber weiterhin mit Beeinträchtigungen des Verkehrs zu rechnen.

Titelfoto: 7aktuell.de | Luca Woitow