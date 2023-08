31.08.2023 21:19 Explosion in Wohnhaus: Eine Person mit Brandverletzungen in Spezialklinik

In Krefeld soll es am Donnerstagnachmittag eine Explosion in einem Wohnhaus gegeben haben. Eine Person wurde dabei verletzt.

Von Maurice Hossinger

Krefeld - In einem Wohnhaus hat es Angaben der Feuerwehr zufolge am heutigen Donnerstagnachmittag eine Explosion gegeben. Eine Person soll dabei Brandverletzungen davongetragen haben. Die Feuerwehr untersuchte das betroffene Haus auf mögliche Brandherde, konnte jedoch keine feststellen. (Symbolbild) © Britta Pedersen/dpa Demnach soll die Detonation gegen 16 Uhr in einem Haus auf der Straße "An der Andreaskirche" im Stadtteil Gellep-Stratum stattgefunden haben, teilte die Feuerwehr mit. Schon beim Eintreffen der Rettungskräfte sollen alle betroffenen Bewohner vor dem Gebäude gewartet haben. Eine von drei Personen, die sich zum Zeitpunkt des Unglücks im Haus befunden habe, kam anschließend mit Brandverletzungen in eine Duisburger Spezialklinik. Feuerwehreinsätze Flammeninferno in Passau! 20 Autos fackeln ab: Brandstiftung? Alle weiteren Personen wurden nach Angaben der Feuerwehr nicht verletzt. Ursache für die Explosion soll eine Ölheizung im Keller des Wohnhauses gewesen sein, teilte die Feuerwehr mit. Binnen weniger Minuten kontrollierten Feuerwehrleute das Haus, konnten allerdings kein Brandereignis feststellen. Der Einsatz konnte nach rund einer Stunde für beendet erklärt werden.

