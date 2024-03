Fahrer steigt bei laufendem Motor aus: Dann wird sein Sohn (2) im Audi eingeschlossen

Die Zittauer Feuerwehr kam vor Ort zum Einsatz. © Blaulichtreport Zittau

Der Vorfall ereignete sich am Karfreitag in Zittau. Gegen 14 Uhr passierte dem Audi-Fahrer das Missgeschick.

Viele Autofahrer kennen das: Man sitzt im Auto, der Motor läuft, die Türen sind zu - das Fahrzeug verriegelt sich also automatisch.

Der Audi tat also nur das, was er in dieser Situation immer tut. Nur saß diesmal niemand am Steuer. Auf dem Rücksitz wartete stattdessen ein zweijähriger Junge, der noch zu jung war, um sich selbst zu befreien.

Also rief sein verzweifelter Vater den Rettungsdienst.