19.07.2025 14:02 Fahrzeuge brennen lichterloh auf Schrottplatz: Feuerwehr rückt mit Großaufgebot an

Auf einem Schrottplatz in Bruchsal sind am Samstagvormittag mehrere abgestellte Fahrzeuge in Brand geraten. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort.

Von Karolin Wiltgrupp

Titelfoto: Bildmontage: Fabian Geier / EinsatzReport24 (2)