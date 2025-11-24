Fenster und Türen zu! Gebäude im Norden steht in Flammen

In Lamstedt an der K21 brennt ein leerstehendes Gebäude. Anwohner werden gebeten die Fenster geschlossen zu lassen. Die K21 ist voll gesperrt.

Von Svenja-Marie Kahl

Lamstedt - Anwohner werden gebeten die Fenster und Türen in Lamstedt (Niedersachsen) geschlossen zu halten. Die Kreisstraße 21 ist wegen des Feuers aktuell voll gesperrt.

Durch das brennende Gebäude in Lamstedt ist die K21 derzeit voll gesperrt. (Symbolbild) © Hauke-Christian Dittrich/dpa Wie die Polizei Cuxhaven mitteilte, meldete am Montagmorgen gegen 5 Uhr ein Nachbar den Brand des Gebäudes in der Straße Auf den Köven.