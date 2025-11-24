Feuer im Dachgeschoss: 43 Personen müssen Wohnung verlassen
Schenefeld - In der Nacht zu Montag meldete um 2.50 Uhr ein Anwohner ein verrauchtes Treppenhaus in der Straße Krähenhorst in Schenefeld, teilte der Kreisfeuerwehrverband Pinneberg mit.
Die Feuerwehr stellte während der Anfahrt einen deutlichen Feuerschein aus einer Dachgeschosswohnung fest. Der Schneefall in der Nacht erschwerte ihnen den Weg zum Einsatzort.
Als die Einsatzkräfte eintrafen war noch unklar, ob sich Bewohner in der betroffenen Wohnung befanden. Das Feuer wurde sowohl von Innen, als auch vom Innenhof aus bekämpft, zusätzlich wurde eine Drehleiter für den Einsatz genutzt.
Insgesamt konnten 43 Personen in Sicherheit gebracht werden, keiner von ihnen wurde verletzt, so die Feuerwehr. Die betroffenen Bewohner seien während der Löscharbeiten in einem Linienbus untergebracht worden.
Laut der Feuerwehr sind nach dem Brand zwei Wohnungen in dem Gebäude nicht mehr bewohnbar. Der betroffene Bereich des Daches wurde von der Feuerwehr mit Planen abgedeckt.
Gegen 6 Uhr konnten die Feuerwehr abrücken. Die Brandursache sowie die Schadenshöhe seien noch unklar.
Titelfoto: Kreisfeuerwehrverband Pinneberg