Feuer im Dachgeschoss: 43 Personen müssen Wohnung verlassen

Schenefeld - In der Nacht zu Montag meldete um 2.50 Uhr ein Anwohner ein verrauchtes Treppenhaus in der Straße Krähenhorst in Schenefeld, teilte der Kreisfeuerwehrverband Pinneberg mit.

In der Nacht zu Montag brannte es in einer Dachgeschosswohnung in Schenefeld. © Kreisfeuerwehrverband Pinneberg

Die Feuerwehr stellte während der Anfahrt einen deutlichen Feuerschein aus einer Dachgeschosswohnung fest. Der Schneefall in der Nacht erschwerte ihnen den Weg zum Einsatzort.

Als die Einsatzkräfte eintrafen war noch unklar, ob sich Bewohner in der betroffenen Wohnung befanden. Das Feuer wurde sowohl von Innen, als auch vom Innenhof aus bekämpft, zusätzlich wurde eine Drehleiter für den Einsatz genutzt.

Insgesamt konnten 43 Personen in Sicherheit gebracht werden, keiner von ihnen wurde verletzt, so die Feuerwehr. Die betroffenen Bewohner seien während der Löscharbeiten in einem Linienbus untergebracht worden.