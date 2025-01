25.01.2025 10:13 606 Feuer an Maschine in Firma ausgebrochen: Vier Mitarbeiter verletzt

In einer Firma in Schwarzenberg brach am frühen Samstagmorgen ein Brand aus.

Von Claudia Ziems

Schwarzenberg - In Schwarzenberg (Erzgebirge) gab es am frühen Samstagmorgen einen Brand in einer Firma. In einer Firma im Raschauer Weg gab es am Samstagmorgen einen Brand. © Niko Mutschmann Gegen 5 Uhr wurden die Feuerwehren aus Heide, Bermsgrün, Sachsenfeld und der Schwarzenberger Hauptwache nach Schwarzenberg in den Raschauer Weg gerufen. Hier war in einer Firma an einer Maschine ein Brand aus noch unklarer Ursache ausgebrochen. Mitarbeiter der Firma reagierten schnell und löschten den Brand vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte. Feuerwehreinsätze Großeinsatz der Feuerwehr! Lagerhalle brennt lichterloh Die Einsatzkräfte der Feuerwehr kontrollieren noch mal den gesamten Bereich. Beim Löschen wurden nach ersten Informationen von vor Ort vier Mitarbeiter verletzt. Sie wurden vorsorglich mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Nach circa einer Stunde konnte der Einsatz beendet werden. Im Einsatz waren 45 Einsatzkräfte mit acht Fahrzeugen von der Feuerwehr, dazu der Kreisbrandmeister, vier Rettungswagen und Polizei. Nach ersten Informationen entstand ein Schaden von circa 3000 Euro und es ist nach aktuellem Kenntnisstand der Polizei offenbar von einem technischen Defekt auszugehen.

Titelfoto: Niko Mutschmann