Feuer auf Parkplatz in der Oberlausitz: Verwaistes Auto abgefackelt!

Ostritz - In der Nacht zum heutigen Freitag ist ein geparktes Auto auf einem Parkplatz in Ostritz (Landkreis Görlitz ) vollständig ausgebrannt.

Die Feuerwehr bekämpft ein in Brand stehendes Auto auf einem Besucherparkplatz in Ostritz. © Blaulichtreport Zittau

Wie eine Sprecherin der Polizei gegenüber TAG24 bekannt gab, sind Einsatzkräfte gegen 22.30 Uhr alarmiert worden.

Auf dem Kloster-Besucher-Parkplatz Schäferei an der Schäfereistraße stand ein bereits seit längerem abgestelltes, polnisches Auto älteren Baujahrs in Flammen, so Behörden.

Der Feuerwehr gelang es, den brennenden Kombi innerhalb von einer Stunde zu löschen. Personen wurden nicht verletzt. Angaben zur Ursache des Brandes lagen noch nicht vor.