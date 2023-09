27.09.2023 16:11 Feuer auf Supermarkt-Klo: Zündelten zwei junge Mädchen?

In Cremlingen bei Braunschweig brannte am Dienstag die Kundentoilette eines Supermarktes. Ein Zeuge gab an, dass zuvor zwei Zwölfjährige den Ort aufsuchten.

Von Robert Lilge

Cremlingen - Haben zwei junge Mädchen einen Supermarkt in Cremlingen (Landkreis Wolfenbüttel) abfackeln wollen? Dieser Vermutung geht jetzt die Polizei nach. Die angerückte Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Offenbar wurde ein Mülleimer in der Kundentoilette angezündet. (Symbolbild) © dpa/dpa-Zentralbild/Robert Michael Am gestrigen Dienstagabend um kurz vor 19.30 Uhr fing die Kundentoilette eines Lebensmittelladens in der Hauptstraße Feuer. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei Wolfenbüttel wurde ein dortiger Mülleimer in Brand gesteckt. Die angerückte Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen. Dennoch ist ein Gesamtschaden von rund 2000 Euro entstanden. Feuerwehreinsätze Mercedes fängt Feuer und wird zu Asche Ein Zeuge habe beobachtet, wie kurz zuvor zwei junge Mädchen die Kundentoilette aufsuchten und kurz danach wieder verlassen haben. Beide Mädchen seien circa zwölf Jahre alt gewesen und um die 1,60 Meter groß. Eines hatte blonde Haare und trug schwarze Oberbekleidung sowie eine "Baggyhose". Das andere Mädchen war braunhaarig und habe eine Jeanshose sowie ein helles Sweatshirt getragen. Hinweise nimmt die Polizei Cremlingen unter Telefon 05332/946540 entgegen.

Titelfoto: dpa/dpa-Zentralbild/Robert Michael