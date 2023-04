Feuer bricht in Geflügelhof aus: Tausende Tiere verenden qualvoll

Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen verhindern. © privat

Grund dafür war der Ausbruch eines Feuers in einer Scheune und in einem Silo in der Breiten Straße. Gegen 22.30 Uhr ertönten in den umliegenden Gemeinden die Alarmsirenen.

Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren konnten verhindern, dass das Feuer auf weitere Gebäude übergreifen. Die Flammen und die Rauchsäule konnten noch kilometerweit gesehen werden.

Menschen wurden bei dem Brand nicht verletzt, teilte das Polizeirevier Salzwedel mit. Die Ursache des Feuers wird noch ermittelt.