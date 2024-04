Mühle brennt bis auf Grundmauern ab, zwei Bewohner im Krankenhaus

Das Wohnhaus ist bis auf die Grundmauern abgebrannt, der Schaden wird auf rund 500.000 Euro geschätzt. © Reinert/Südwestdeutsches Mediennetzwerk/dpa

Zwei Bewohner kamen mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung vorsorglich in ein Krankenhaus, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Sachschaden werde auf rund 500.000 Euro geschätzt.

Das Feuer war aus zunächst unklaren Gründen am Sonntagmorgen in dem Gebäude auf der Tuttlinger Straße in Meßkirch ausgebrochen.

Die Bewohner hätten das Haus selbstständig verlassen können, wie es weiter hieß.