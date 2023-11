17.11.2023 12:36 Feuer bricht in Küche aus: Anwohnerin schwer verletzt

In Schönhausen in der Altmark ist eine Anwohnerin schwer verletzt worden. Ein Feuer war in ihrer Küche ausgebrochen.

Von Robert Lilge

Schönhausen - Im altmärkischen Schönhausen (Landkreis Stendal) kam es am gestrigen Donnerstagnachmittag zu einem Brand. Die Feuerwehr konnte einen Brand in Schönhausen schnell löschen. (Symbolbild) © 123rf/huettenhoelscher Gegen 15.15 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr über den Vorfall informiert und rückte sofort aus. In der Müntzerstraße konnten die Einsatzkräfte den Brand in einer Küche in einem Einfamilienhaus entdecken und sofort löschen. Dabei entdeckten sie eine 43-jährige Anwohnerin, die sich schwer verletzte. Feuerwehreinsätze Flammeninferno! Gebäude brennt lichterloh, Feuerwehr im Großeinsatz Sie wurde sofort mit einem Helikopter in ein Krankenhaus nach Berlin geflogen, teilte das Polizeirevier Stendal mit. Das Wohnhaus bleibt trotz der Löscharbeiten und des Feuers bewohnbar.

Zur Brandursache wurden weitere Ermittlungen aufgenommen.

Titelfoto: 123rf/huettenhoelscher