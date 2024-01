Feuer bricht in Pflegeheim aus: Frau erleidet schwere Brandverletzungen

Schwerin - Bei einem Feuer in einem Schweriner Pflegeheim sind am Sonntagmorgen mehrere Bewohner verletzt worden, zwei davon schwer, zwei weitere mittelschwer.

Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. © Frank Pfaff/dpa-Zentralbild/dpa

Wie ein Sprecher der Feuerwehr weiter sagte, erlitt eine Frau neben einer Rauchgasvergiftung auch schwere Verbrennungen. Sie sei zunächst mit dem Rettungswagen in das Schweriner Klinikum gebracht worden und dann per Hubschrauber in eine Spezialklinik nach Hamburg.

Eine weitere Person habe eine schwere Rauchgasvergiftung erlitten. Von den 17 Bewohnern, die wegen des Brandes das Gebäude in der Hamburger Allee verlassen hätten, seien sechs in den Notaufnahmen der Krankenhäuser in Schwerin und Crivitz stationär behandelt worden.

Nach Angaben des Feuerwehr-Einsatzleiters war der Brand am Morgen im Erdgeschoss des mehrstöckigen Plattenbaus ausgebrochen, laut Polizei im Zimmer einer Betreuerin, die dabei schwere Brandverletzungen erlitt. In dem Gebäude unterhalte ein privater Betreiber eine Einrichtung für betreutes Wohnen.

Die Feuerwehr sei kurz vor 9 Uhr alarmiert worden, mit 40 Einsatzkräften angerückt und habe das Feuer rasch löschen können.