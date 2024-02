21.02.2024 06:41 1.097 Feuer-Drama in Behinderten-Wohnheim: Ein Zimmer unbewohnbar

Feueralarm am Dienstagabend in Crimmitschau. In einer Einrichtung für Behinderte stand aus bisher noch ungeklärten Gründen ein Zimmer im Vollbrand.

Von Sarah Müller

Crimmitschau - Am Dienstagabend musste die Feuerwehr in Crimmitschau (Landkreis Zwickau) zu einer Einrichtung für Behinderte ausrücken. Ein Übergreifen auf das benachbarte Gebäude oder weitere Zimmer konnte verhindert werden. © Mike Müller Laut Einsatzleiter Werner Spalerski wurden die Einsatzkräfte kurz nach 20.30 Uhr in die Helmut-Bräutigam-Straße gerufen. Beim Eintreffen stand in dem dortigen Wohnheim für Behinderte ein Zimmer bereits im Vollbrand. Innerhalb von 20 Minuten konnten die Feuerwehrleute das Feuer löschen. Ein Übergreifen des Feuers auf weitere Zimmer konnte zum Glück verhindert werden. Alle 27 Heimbewohner sowie die beiden Pflegekräfte konnten sicher aus dem Haus evakuiert werden. Feuerwehreinsätze Frau fühlt sich schlecht: Als der Rettungsdienst kommt, läuten sofort die Alarmglocken In dem Zimmer wohnte ein 36-jähriger Deutscher, wie die Polizei in der Nacht mitteilte. Wie das Feuer ausgebrochen ist, ist aktuell noch Teil der Ermittlungen der Brandursachenermittler der Kriminalpolizei. Nachdem das Feuer gelöscht war, konnten alle (bis auf den 36-Jährigen) ihre Zimmer wieder beziehen. Durch den Brand entstand laut Polizeiangaben ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.



Titelfoto: Mike Müller