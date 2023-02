Feuer-Drama in Baden-Württemberg: Mehr als 1500 Ferkel sterben bei Stallbrand

Creglingen - Tragischer Feuerwehreinsatz im Main-Tauber-Kreis: Ein Schweinestall ist am späten Sonntagnachmittag in Brand geraten – Hunderte Tiere starben.

Seit dem späten Sonntagnachmittag stand in Creglingen ein Schweinestall in Flammen. © onw-images | Jason Tschepljakow

Wie die Polizei mitteilte, waren die Flammen in dem freistehenden Schweinestall am Ortsrand der Stadt Creglingen aus bislang noch unbekannter Ursache gegen 16.45 Uhr ausgebrochen. Dabei verbrannten in dem etwa 70 mal 30 Meter großen Gebäude zwischen 1500 und 1800 Ferkel.

Menschen seien bei dem Feuer nicht verletzt worden, es habe keine Gefahr für die Bevölkerung oder umliegende Gebäude bestanden. Auch gab es keine direkte bauliche Verbindung zum angrenzenden Hof, so die Polizei weiter.

Zahlreiche Feuerwehren aus der Umgebung kamen bei dem Brand mit insgesamt sieben Fahrzeugen und 55 Kameraden zum Einsatz, außerdem ein Amtsveterinär.

Ersten Schätzungen zufolge soll ein Gesamtschaden von rund einer Million Euro entstanden sein.

"In den Abendstunden musste aufgrund der glimmenden noch kleineren Brandherde eine Feuerwache eingerichtet werden", hieß es in der Nacht. Der Mittelteil des Gebäudes habe mit einem Kran eingerissen werden müssen.