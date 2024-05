02.05.2024 12:04 Wohnhausbrand in Südthüringen: 73-Jährige mit Rauchgasvergiftung im Krankenhaus, hoher Schaden!

In Gellershausen brannte es am frühen Donnerstag in einem Einfamilienhaus. Die 73-jährige Bewohnerin kam mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus.

Gellershausen - Zu einem Wohnhausbrand ist es in Gellershausen (Landkreis Hildburghausen) gekommen. Die Bewohnerin landete mit einer Rauchgasvergiftung im Krankenhaus. In der Gellershäuser Dorfstraße ist es zu einem Wohnhausbrand gekommen. (Symbolbild) © 123rf/huettenhoelscher In den frühen Morgenstunden des heutigen Donnerstags brannte es aus bislang ungeklärter Ursache in einem Einfamilienhaus in der Gellershäuser Dorfstraße. Das ging am Vormittag aus Angaben der Polizei hervor. Die 73-jährige Bewohnerin sei mit einer Rauchgasvergiftung in Krankenhaus gekommen, hieß es. Nach aktuellen Erkenntnissen entstand ein Sachschaden von etwa 200.000 Euro, so die Beamten am späten Vormittag. Feuerwehreinsätze Feuerwehreinsatz im Harz: Waldstück am Königsberg steht in Flammen! Die Kripo Suhl hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zur Durchführung der Löscharbeiten musste die Straße laut Polizei mehrere Stunden voll gesperrt werden.

