Feuer im Industriegebiet: Silo mit Biodiesel brennt

Rudolstadt - Im Industriegebiet in Rudolstadt ist in der Silvesternacht ein Silo einer Biodieselanlage in Brand geraten.

Die Löscharbeiten der Feuerwehren sind weiterhin im Gange. © Screenshot/Stadt Rudolstadt

Wie die Stadt mitteilte, war das Feuer kurz nach 1 Uhr am Neujahrsmorgen in einer Siloanlage der BKK Biodiesel GmbH ausgebrochen.

Die Flammen hatten sich den Angaben nach zunächst im mittleren von drei Silos entzündet. Im weiteren Verlauf habe der Brand auf ein weiteres Silo übergegriffen, teilte die Stadt mit. In den betroffenen Silos wird sogenannter Rapskuchen, ein Nebenprodukt der Rapsverarbeitung, gelagert.

Die Feuerwehren sind vor Ort weiterhin mit den Löscharbeiten beschäftigt. Unterstützt werden die Einsatzkräfte durch das Technische Hilfswerk (THW). Da sich das Silo durch das Feuer stark erhitzt, soll der Speicher geöffnet werden, um das Brandgut kontrolliert entnehmen zu können. Für diese Maßnahme werden laut Stadt unter anderem Bagger mit Abrissgreifern eingesetzt.