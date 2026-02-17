Explosion in Trafoanlage: Zwei Arbeiter schwer verletzt
Hohenstein - Ein Sägewerk in Hohenstein (Kreis Reutlingen) war am Montagnachmittag Schauplatz eines folgenschweren Arbeitsunfalls. Zwei junge Männer kamen ins Krankenhaus.
Gegen 14.20 Uhr waren die beiden 21 und 29 Jahre alten Arbeiter in einer Trafoanlage in der Hans-Schwörer-Straße mit Wartungsmaßnahmen an einem Verteilerkasten beschäftigt.
Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kam es vermutlich infolge eines Kurzschlusses zu einer heftigen Verpuffung.
Beide Männer wurden schwer verletzt. Während der 21-Jährige mit dem Rettungswagen in eine Klinik transportiert wurde, musste für den 29-jährigen Kollegen aufgrund der Schwere seiner Verletzungen ein Rettungshubschrauber angefordert werden.
Der Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt der Polizei Reutlingen hat die Ermittlungen vor Ort aufgenommen, um die genaue Ursache des Unglücks zu klären.
Titelfoto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa