Explosion in Trafoanlage: Zwei Arbeiter schwer verletzt

Hohenstein - Ein Sägewerk in Hohenstein (Kreis Reutlingen) war am Montagnachmittag Schauplatz eines folgenschweren Arbeitsunfalls . Zwei junge Männer kamen ins Krankenhaus.

Es kam zu einer Verpuffung an einer Trafoanlage. (Symbolfoto) © Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa

Gegen 14.20 Uhr waren die beiden 21 und 29 Jahre alten Arbeiter in einer Trafoanlage in der Hans-Schwörer-Straße mit Wartungsmaßnahmen an einem Verteilerkasten beschäftigt.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kam es vermutlich infolge eines Kurzschlusses zu einer heftigen Verpuffung.

Beide Männer wurden schwer verletzt. Während der 21-Jährige mit dem Rettungswagen in eine Klinik transportiert wurde, musste für den 29-jährigen Kollegen aufgrund der Schwere seiner Verletzungen ein Rettungshubschrauber angefordert werden.