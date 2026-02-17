Einsatz in der Nacht: Feuer schlägt auf Wohnhaus in Bad Freienwalde über
Von Sebastian Münster
Märkisch-Oderland - Ein leerstehendes Gebäude in Bad Freienwalde stand in der Nacht zu Dienstag plötzlich in Flammen. Auch die Bewohner des angrenzenden Hauses sind betroffen.
Das Feuer griff vom verlassenen Gebäude auf das Wohnhaus über.
Ob Brandstiftung oder ein technischer Defekt die Ursache war, ist bisher unklar, erklärte die Polizei.
Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.
Die Bewohner können nach Abschluss des Einsatzes voraussichtlich in ihr Haus zurückkehren. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf einen hohen fünfstelligen Betrag.
Titelfoto: Marijan Murat/dpa