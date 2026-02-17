Einsatz in der Nacht: Feuer schlägt auf Wohnhaus in Bad Freienwalde über

Märkisch-Oderland - Ein leerstehendes Gebäude in Bad Freienwalde stand in der Nacht zu Dienstag plötzlich in Flammen. Auch die Bewohner des angrenzenden Hauses sind betroffen.

Die Feuerwehr bekämpfte den Brand bis in den Morgen hinein. (Symbolfoto) © Marijan Murat/dpa

Das Feuer griff vom verlassenen Gebäude auf das Wohnhaus über.

Ob Brandstiftung oder ein technischer Defekt die Ursache war, ist bisher unklar, erklärte die Polizei.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.