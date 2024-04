08.04.2024 18:35 613 Feuer im Kinderzimmer: Drei Verletzte bei Vollbrand in Zittau!

Von Malte Kurtz

Zittau - Am Montagnachmittag kämpfte die Feuerwehr in Zittau gegen aufsteigende Flammen in einem Mehrfamilienhaus. Am Montagnachmittag brannte ein Mehrfamilienhaus in Zittau. © Blaulichtreport Zittau Aus bisher ungeklärter Ursache geriet gegen 16.20 Uhr ein Kinderzimmer einer Wohnung in der Max-Lange-Straße in Brand, erklärte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz gegenüber TAG24. Die betroffene Wohnung steht seither in Vollbrand. Der Löscheinsatz dauert an. Insgesamt drei Personen wurden infolge des Feuers leicht verletzt. Ersten Informationen zufolge musste auch einer der Feuerwehrleute medizinisch versorgt werden. Feuerwehreinsätze Brand in Zimmerei: Dutzende Feuerwehrleute im Einsatz, hoher Schaden! Bildaufnahmen zeigen derweil, wie die Rettungskräfte einen Anwohner über eine Drehleiter in Sicherheit bringen. Flammen und Rauch stiegen aus dem Fenster auf. © Blaulichtreport Zittau Die Einsatzkräfte der Feuerwehr bringen einen Bewohner über eine Drehleiter in Sicherheit. © Blaulichtreport Zittau Sobald möglich, wird die Polizei zur Brandursache ermitteln.

Titelfoto: Bildmontage: Blaulichtreport Zittau