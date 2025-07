29.07.2025 08:43 897 Warum brennt hier eigentlich Stroh? Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung

Großbrand in einer Lagerhalle in Mittelsachsen! Rund sechs Kubikmeter lose gelagertes Stroh hatte am Montagabend Feuer gefangen.

Von Sarah Fuchs

Cunnersdorf - Großbrand in einer Lagerhalle in Mittelsachsen! Rund sechs Kubikmeter lose gelagertes Stroh hatte am Montagabend Feuer gefangen. Alles in Kürze Großbrand in Lagerhalle in Cunnersdorf

Sechs Kubikmeter Stroh hatten Feuer gefangen

Feuerwehr brachte Brand schnell unter Kontrolle

Überhitztes Landwirtschaftsgerät führte zum Feuer

Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung Mehr anzeigen Rund 50 Einsatzkräfte waren am Montagabend vor Ort. © EHL Media Gegen 20.45 Uhr bemerkten Mitarbeiter einer Agrargenossenschaft in Cunnersdorf bei Hainichen den Brand in einer Lagerhalle. Sofort alarmierten sie die Feuerwehr und unternahmen selbst erste Löschversuche mit Handfeuerlöschern. Rund 50 Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehren Hainichen, Cunnersdorf, Gersdorf, Bockendorf und Eulendorf rückten mit sechs Fahrzeugen an. Feuerwehreinsätze Einfamilienhaus geht in Flammen auf: Nachbarin schlägt Alarm Feuerwehreinsätze Zehn Meter hoher Schrotthaufen brennt: Feuerwehr drei Stunden lang im Einsatz Nach einer kurzen Lageerkundung drangen zwei Trupps mit insgesamt vier Atemschutzgeräteträgern in die Halle vor und konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Die Brandbekämpfung im Inneren sei sofort geglückt, teilte Christian Fiedler, stellvertretender Kreisbrandmeister des Landkreises Mittelsachsen, am Einsatzort mit. Anschließend wurde das brennende Stroh mit einem Radlader ins Freie gebracht und vollständig abgelöscht. Überhitztes Landwirtschaftsgerät führte zum Feuer Durch das schnelle und koordinierte Eingreifen der Feuerwehr konnte auch ein Übergreifen des Feuers auf weitere Gebäude verhindert werden. Verletzt wurde offenbar niemand. Wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte, ermittelt sie bereits wegen fahrlässiger Brandstiftung. Aktuellen Ermittlungen zufolge war an einem Landwirtschaftsgerät Hitze entstanden und hatte das Stroh in Brand gesetzt.

Titelfoto: EHL Media