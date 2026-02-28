Feuer im siebten Stock: Leblose Frau nach Brand in Wohnung reanimiert

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Bamberg wurde eine Frau schwer verletzt.

Von Friederike Hauer

Bamberg - Bei einem Brand im Bamberger Stadtteil Gaustadt wurde eine Frau schwer verletzt.

Einsatzkräfte stehen vor dem Haus in der Seewiesenstraße. Dort hat es im siebten Stock gebrannt.
Einsatzkräfte stehen vor dem Haus in der Seewiesenstraße. Dort hat es im siebten Stock gebrannt.  © NEWS5 / Ferdinand Merzbach

Zeugen hatten am Samstagvormittag Rauchwolken aus dem Fenster im sieben Stock des Mehrfamilienhauses in der Seewiesenstraße bemerkt. Gegen 7 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert.

Wie die Polizei mitteilte, mussten sich die Einsatzkräfte gewaltsam Zutritt zur Wohnung verschaffen. Dort fanden sie eine leblose Frau in der Wohnung.

"Sie wurde vor Ort reanimiert und kam in einem lebensbedrohlichen Zustand in ein Krankenhaus", so die Polizei.

Ersten Ermittlungen zufolge handelt es sich um eine 52-jährige Deutsche. Weitere Menschen seinen nicht in der Wohnung gewesen.

Mit einer Drehleiter gelangten die Einsatzkräfte in den siebten Stock des Hauses.
Mit einer Drehleiter gelangten die Einsatzkräfte in den siebten Stock des Hauses.  © NEWS5 / Ferdinand Merzbach

Beamte der Kriminalpolizei übernahmen die Ermittlungen zur Brandursache. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Schaden von rund 100.000 Euro.

Titelfoto: NEWS5 / Ferdinand Merzbach (2)

