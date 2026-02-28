Feuer im siebten Stock: Leblose Frau nach Brand in Wohnung reanimiert
Bamberg - Bei einem Brand im Bamberger Stadtteil Gaustadt wurde eine Frau schwer verletzt.
Zeugen hatten am Samstagvormittag Rauchwolken aus dem Fenster im sieben Stock des Mehrfamilienhauses in der Seewiesenstraße bemerkt. Gegen 7 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert.
Wie die Polizei mitteilte, mussten sich die Einsatzkräfte gewaltsam Zutritt zur Wohnung verschaffen. Dort fanden sie eine leblose Frau in der Wohnung.
"Sie wurde vor Ort reanimiert und kam in einem lebensbedrohlichen Zustand in ein Krankenhaus", so die Polizei.
Ersten Ermittlungen zufolge handelt es sich um eine 52-jährige Deutsche. Weitere Menschen seinen nicht in der Wohnung gewesen.
Beamte der Kriminalpolizei übernahmen die Ermittlungen zur Brandursache. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Schaden von rund 100.000 Euro.
