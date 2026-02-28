Scheune in Flammen - rund 300.000 Euro Schaden

Überlingen (dpa/lsw) - Beim Brand einer Scheune in Überlingen (Bodenseekreis) ist ein Schaden von rund 300.000 Euro entstanden.

Die Feuerwehr löschte eine brennende Scheune im Bodenseekreis. Es entstand enormer Schaden. (Symbolfoto) © Marijan Murat/dpa

Verletzt wurde niemand, wie ein Polizeisprecher sagte. Feuerwehrleute löschten den Brand.

Bei der Scheune handele es sich um ein Gebäude eines Hotelbetriebs, das zur Lagerung diverser Gegenstände genutzt werde, teilte die Polizei mit.

Ein angrenzendes Wohnhaus sei vorsichtshalber evakuiert worden, weil ein Übergreifen der Flammen auf dieses zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte.