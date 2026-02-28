Feuerwehrmann stirbt bei Einsatz: Reanimation bleibt erfolglos

Ein Feuerwehrmann ist bei einem Einsatz in Mohlsdorf-Teichwolframsdorf (Landkreis Greiz) gestorben.

Von Lea Marie Kläsener, Christian Rüdiger

Mohlsdorf-Teichwolframsdorf - Ein Feuerwehrmann ist bei einem Einsatz in Mohlsdorf-Teichwolframsdorf (Landkreis Greiz) gestorben.

Ein Feuerwehrmann kam während eines Einsatzes im Landkreis Greiz ums Leben. (Symbolfoto)
Ein Feuerwehrmann kam während eines Einsatzes im Landkreis Greiz ums Leben. (Symbolfoto)  © Marijan Murat/dpa

Der 55-Jährige war bei den Löscharbeiten in der Nacht zum Samstag kollabiert, wie die Polizei mitteilte. Einsatzkräfte hatten noch versucht, ihn zu reanimieren – ohne Erfolg.

Aus welchem Grund der Mann zusammengebrochen war, sei derzeit noch unklar.

Die Feuerwehr war laut Polizeiangaben am Samstagmorgen gegen 2 Uhr wegen einer brennenden Gartenhütte in Mohlsdorf-Teichwolframsdorf alarmiert worden.

