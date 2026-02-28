Feuerwehrmann stirbt bei Einsatz: Reanimation bleibt erfolglos
Von Lea Marie Kläsener, Christian Rüdiger
Mohlsdorf-Teichwolframsdorf - Ein Feuerwehrmann ist bei einem Einsatz in Mohlsdorf-Teichwolframsdorf (Landkreis Greiz) gestorben.
Der 55-Jährige war bei den Löscharbeiten in der Nacht zum Samstag kollabiert, wie die Polizei mitteilte. Einsatzkräfte hatten noch versucht, ihn zu reanimieren – ohne Erfolg.
Aus welchem Grund der Mann zusammengebrochen war, sei derzeit noch unklar.
Die Feuerwehr war laut Polizeiangaben am Samstagmorgen gegen 2 Uhr wegen einer brennenden Gartenhütte in Mohlsdorf-Teichwolframsdorf alarmiert worden.
