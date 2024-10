Feuer im Souterrain: Frau schwer verletzt, Mehrfamilienhaus unbewohnbar

Vogelsbergkreis - Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus im mittelhessischen Schotten wurden drei Personen verletzt, eine 80-Jährige schwer. Das Haus ist zurzeit unbewohnbar.

Das Feuer war in der Wohnung im Souterrain des Mehrfamilienhauses ausgebrochen. © Fuldamedia

Nach den ersten Ermittlungen der Polizei war das Feuer in der Küche der 80-Jährigen ausgebrochen.

Wie ein Sprecher sagte, war der Brand in dem Haus in der Lessingstraße gegen 21 Uhr am Abend des gestrigen Dienstags gemeldet worden.

Bei der Ankunft vor Ort hatten die Einsatzkräfte demnach bereits die dichten Rauchwolken gesehen, die aus der Wohnung im Souterrain drangen.

Die Feuerwehr konnte das Feuer dort schnell unter Kontrolle bringen. In der Zwischenzeit wurden die Bewohner in den ersten beiden Stockwerken mithilfe einer Drehleiter in Sicherheit gebracht.

Zwei 57 und 61 Jahre alten Bewohnerinnen des Hauses erlitten leichte Rauchgasvergiftungen und wurden vom Rettungswagen zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht.