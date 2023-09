22.09.2023 09:25 Feuer in Autowerkstatt! Giftige Rauchwolke über der Stadt

In einer Autowerkstatt in Hamburg-Wandsbek ist am Freitag ein Feuer ausgebrochen.

Hamburg - Großbrand in Hamburg! In einer Autowerkstatt im Stadtteil Wandsbek ist am Freitag ein Feuer ausgebrochen. Feuerwehrleute sind an der Werkstatt im Einsatz. © André Lenthe Der Brand im Wandsbeker Stieg hat am frühen Freitagmorgen eine amtliche Warnmeldung über die Warn-App NINA ausgelöst. Wegen der starken Rauchentwicklung habe es das Risiko einer Rauchvergiftung für die Stadtteile Hohenfelde, Eilbek, Hamm, Uhlenhorst und Barmbek-Süd gegeben, teilte ein Sprecher der Polizei am Freitagmorgen mit. Der Brand sei noch nicht vollständig gelöscht. Das Feuer habe auf ein angrenzendes Teppichlager übergegriffen. Die Feuerwehr musste insgesamt sieben Personen aus einem angrenzenden Gebäude evakuieren. Verletzt wurde niemand. Schadenshöhe und Brandursache waren zunächst unklar.

Titelfoto: André Lenthe