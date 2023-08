25.08.2023 08:15 Feuer in Bautzen: Mehrfamilienhaus nach lautem Knall in Flammen!

Am frühen Freitagmorgen brach in Bautzen ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus aus. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.

Von Malte Kurtz

Bautzen - Am frühen Freitagmorgen geriet der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in Bautzen in Brand. Das Dach des Hauses in der Paul-Neck-Straße steht lichterloh in Flammen. © Jens Kaczmarek/Lausitznews Gegen 4.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte über das Feuer in der Paul-Neck-Straße alarmiert, erklärte eine Sprecherin der Polizeidirektion Görlitz gegenüber TAG24 am Freitagmorgen. Alle Bewohner des Hauses konnten die brennende Wohnung rechtzeitig verlassen. Niemand wurde verletzt. Allerdings breiteten sich die Flammen weiter aus, sodass auch die Kellerräume des Hauses in Brand gerieten. Feuerwehreinsätze Hotelbrand in Dinkelsbühl: Zwei Menschen verletzt Wie sich das Dachgeschoss entzünden konnte, ist bisher unklar. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf Brandstiftung. Vor Ausbruch des Feuers wurde offenbar ein lauter Knall gehört. Mit einer Drehleiter löscht die Feuerwehr die Flammen. © Jens Kaczmarek/Lausitznews Der Feuerwehreinsatz ist derzeit noch in vollem Gange.

Titelfoto: Bildmontage: Jens Kaczmarek/Lausitznews