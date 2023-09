14.09.2023 09:50 Feuer in Flüchtlingsunterkunft: Nachttischlampe in Kinderzimmer geht in Flammen auf

In einer Flüchtlingsunterkunft in Sittensen ist am Mittwochabend ein Feuer ausgebrochen. Fünf Bewohner konnten sich retten, mussten aber in ein Krankenhaus.

Von Robert Stoll

Sittensen - Großeinsatz für die Feuerwehr im Landkreis Rotenburg! Am Mittwochabend war in einer Flüchtlingsunterkunft in Sittensen ein Brand ausgebrochen. Fünf Personen, darunter drei Kinder, mussten in ein Krankenhaus. Bei dem Brand in einem Wohncontainer in einer Flüchtlingsunterkunft wurden fünf Personen leicht verletzt. © Feuerwehren der Samtgemeinde Sittensen Wie Polizei und Feuerwehr am Donnerstag mitteilten, war das Feuer in einem Wohncontainer an der Königsberger Straße gegen 22.30 Uhr ausgebrochen. Dort war aus bislang noch ungeklärter Ursache eine Nachttischlampe in einem Kinderzimmer in Brand geraten. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war das Feuer bereits gelöscht. Die 34 und 44 Jahre Eltern sowie ihre drei Kinder (1, 3 und 8 Jahre alt) konnten sich zwar schnell aus der Wohnung retten, hatten aber Rauchgas eingeatmet. Daher wurden sie zur Beobachtung in ein Rotenburger Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Titelfoto: Feuerwehren der Samtgemeinde Sittensen