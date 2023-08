16.08.2023 08:29 6.493 Feuer in Freital: Lagerhalle in Flammen, Warn-App schlägt Alarm

Ein Feuer in einer Lagerhalle hat die Freitaler Feuerwehr am Mittwoch auf Trab gehalten. Nach ersten Erkenntnissen soll Müll in Brand geraten sein.

Von Marcus Scholz

Freital - Ein Feuer in einer Lagerhalle hält die Freitaler Feuerwehr seit den frühen Mittwochmorgenstunden auf Trab. Die Feuerwehr kämpft bereits seit mehreren Stunden gegen das Feuer. © Roland Halkasch Im Freitaler Stadtteil Wurgwitz brennt es. Wie die Polizeidirektion Dresden mitteilte, ist in den frühen Morgenstunden ein Feuer in einem Entsorgungsbetrieb ausgebrochen. Die Löscharbeiten dauern zum gegenwärtigen Zeitpunkt an. Nach ersten Erkenntnissen soll Müll in Flammen geraten sein. Das Feuer ging im Anschluss auch auf das Dach der Halle über. Trotz der anhaltenden Löscharbeiten habe die Feuerwehr laut TAG24-Informationen den Brand unter Kontrolle. Der Rauch zog derweil talwärts und sorgte in Freital für Geruchsbelästigung. Gegen 6.15 Uhr warnte deswegen auch die Warn-App "Nina" vor starker Rauchentwicklung. Die Meldung wurde seither wieder gelöscht. Brandursache in Freital ist noch unklar Die Feuerwehr hatte auch eine Drehleiter im Einsatz, um die Flammen aus der Luft zu bekämpfen. © Roland Halkasch Unklar ist, warum es zum Ausbruch des Feuers gekommen ist. Erst wenn der Brand endgültig gelöscht und die Halle abgekühlt sei, werden die Ermittlungen vor Ort aufgenommen, so die Polizei.

Titelfoto: Roland Halkasch