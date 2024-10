16.10.2024 17:17 993 Feuer in Garten: Meterhoch schlagen die Flammen in den Nachthimmel

In der Straße Kummersberg ist in Zittau eine Gartenlaube in Flammen aufgegangen.

Von Eric Hofmann

Zittau - Meterhoch schlugen die Flammen am Dienstagabend gegen 22.30 Uhr in den Zittauer Nachthimmel: Eine Gartenlaube hatte in der Straße Kummersberg Feuer gefangen. Mit schwerem Atemschutz gingen die Kameraden gegen das Feuer in der Oberlausitz vor. © Blaulichtreport Zittau Der Gartenlauben-Brand griff auch auf einen benachbarten Schuppen über. Unter schwerem Atemschutz löschte die Feuerwehr das Feuer, konnte so verhindern, dass sich der Brand noch weiter ausbreitet. Die Polizei untersucht, ob das Feuer in der Gartenlaube durch Brandstiftung entstand. © Blaulichtreport Zittau Aber Laube und Schuppen waren nicht mehr zu retten, brannten komplett aus. Nun ermittelt die Polizei, was den Brand ausgelöst haben könnte.

Titelfoto: Blaulichtreport Zittau