17.10.2024 08:45 Feuer in Gaststätte breitet sich aus: Menschen müssen Wohnungen verlassen

In einem Wohnhaus samt Gaststätte in Meiningen hat es in der Nacht zu Donnerstag gebrannt.

Meiningen - In einem Wohnhaus in Meiningen hat es in der Nacht zu Donnerstag gebrannt. Das Feuer in dem Wohnhaus rief die Polizei auf den Plan. (Symbolfoto) © Marijan Murat/dpa Wie die Polizei mitteilte, ging die Meldung über das Feuer gegen 1 Uhr in der Leitstelle ein. Den Angaben nach brachen die Flammen in der Küche eines Restaurants im Erdgeschoss aus. Anschließend breitete sich der Brand bis in den Dachstuhl des dreistöckigen Gebäudes aus. Die Bewohner der darüber liegenden Wohnungen wurden in Sicherheit gebracht. Die Polizei sprach von insgesamt 16 Menschen. Sie wurden von der Stadt in anderen Behausungen untergebracht. Feuerwehreinsätze Wohnhaus in Sachsen komplett ausgebrannt: Familie verliert Zuhause, Papagei stirbt Der Gaststätteninhaber erlitt einen Schock. Ansonsten wurde niemand verletzt. Ob das Haus weiterhin bewohnbar ist, konnte die Polizei noch nicht sagen. Der entstandene Schaden wird auf rund 200.000 Euro beziffert.

Titelfoto: Marijan Murat/dpa