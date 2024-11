04.11.2024 11:46 Matratze im Fahrstuhl brennt: Rauch breitet sich in Hochhaus aus

In Braunschweig kam es am Sonntag zu einem Brand in einem Hochhaus. Über 160 Bewohner mussten stundenlang ihre Wohnungen verlassen.

Von Robert Lilge

Braunschweig - Am gestrigen Sonntag mussten Einsatzkräfte der Feuerwehr Braunschweig (Niedersachsen) zu einem Großeinsatz ausrücken. Die Feuerwehr Braunschweig rückte mit einer Drehleiter an. © Screenshot/Instagram/feuerwehr.braunschweig Grund dafür war ein Brand in einem Hochhaus. Gegen 21.30 Uhr sei der Notruf alarmiert worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, habe eine Matratze in einer Fahrstuhlkabine gebrannt. Wie genau es dazu kommen konnte, ist noch unklar und wird derzeit von der Polizei ermittelt. Weil das Feuer im Fahrstuhl ausgebrochen war, konnte sich der dadurch entstandene Rauch im gesamten Gebäude ausbreiten. Feuerwehreinsätze Verschollene Pilzsammlerin löst Großeinsatz mit "Kaffee und Kuchen" aus Etwa 166 Menschen sollen sich zu dem Zeitpunkt in dem Haus aufgehalten haben. Alle konnten das Gebäude verlassen und wurden ärztlich untersucht sowie behandelt, berichtet die Feuerwehr. Für die Dauer des Einsatzes standen Busse bereit, in denen sie sich aufhalten konnten. Die Kameraden versammelten sich vor dem Hochhaus, planten ihren Einsatz und beobachteten die Arbeit. © Screenshot/Instagram/feuerwehr.braunschweig Kurz nach Mitternacht sei der Einsatz beendet gewesen. Alle Anwohner durften anschließend zurück in ihre Wohnungen. Menschen mit Handicap wurde über die Treppen hochgeholfen, da die Aufzüge noch nicht wieder funktionierten.

Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/feuerwehr.braunschweig