24.04.2025 13:37 695 Feuer in Kita ausgebrochen: 52 Kinder evakuiert, Feuerwehr im Großeinsatz

Am Donnerstagmorgen ist in einem Kindergarten in Trittau bei Hamburg ein Großbrand ausgebrochen.

Von Ella Krum

Trittau (Landkreis Stormarn) - Am Donnerstagmorgen ist in der "Kita Zauberwinkel" in Trittau bei Hamburg ein Großbrand ausgebrochen. Rund 60 Einsatzkräfte versuchten den Brand schnell unter Kontrolle zu bringen. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort. © NEWS5 / René Schröder Nach ersten TAG24-Informationen brach das Feuer gegen 10.30 Uhr im Bereich der Fassade des Gebäudes an der Hamburger Straße aus. Wenig später griffen die Flammen dann auch auf das Dach über. Dank des schnellen Handelns der insgesamt zehn Erzieherinnen und Erzieher konnten alle 52 Kinder der sechs Kita-Gruppen rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden, so ein Reporter vor Ort. Die Kinder wurden anschließend von den Rettungskräften und den Erziehenden betreut, bis sie nach und nach von ihren Eltern abgeholt wurden. Verletzungen erlitt zum Glück niemand. Die Brandursache sei bislang noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Es wird davon ausgegangen, dass das Gebäude in Teilen weiter für den Kita-Alltag nutzbar sein wird.

Titelfoto: NEWS5 / René Schröder