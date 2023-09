16.09.2023 08:36 Feuer in Mehrfamilienhaus: Einsatzkräfte finden Toten

In Quedlinburg ist am Freitag ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen. Bei den Löscharbeiten fanden die Einsatzkräfte einen Toten in einer Wohnung.

Von Robert Lilge

Quedlinburg - Am gestrigen Freitagnachmittag kam es in Quedlinburg (Landkreis Harz) zu einem Wohnungsbrand. Eine tote Person wurde dabei geborgen. In der Weberstraße in Quedlinburg wurde am Freitag ein toter Mann aus einer verbrannten Wohnung geborgen. © Screenshot/Facebook/Freiwillige Feuerwehr Ditfurt Gegen 14 Uhr wurden die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Quedlinburg zum Brand eines Wohnhauses in der Weberstraße alarmiert. Schnell stellte sich heraus, dass die Flammen im 1. Obergeschoss des Mehrfamilienhauses loderten. Mit Atemschutz betraten die Einsatzkräfte die Wohnung und löschten das Feuer. Dabei entdeckten sie eine leblose Person in der stark verbrannten Wohnung. Feuerwehreinsätze Lastwagen steht in Flammen: Alarm überschneidet sich fast mit Warntag Wie das Polizeirevier Harz mitteilte, sei die Identität des Toten und die genaue Todesursache noch unklar. Die weiteren Mieter des Hauses konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Aufgrund des Feuers und der Löscharbeiten ist das Mehrfamilienhaus derzeit nicht bewohnbar. Die Feuerwehren aus Ditfurt und Gernrode unterstützten bei dem Einsatz. Ermittler der Polizei haben den Brandort beschlagnahmt und wollen jetzt die Brand- sowie Todesursache des Mannes klären.

Titelfoto: Screenshot/Facebook/Freiwillige Feuerwehr Ditfurt